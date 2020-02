Coronavirus su nave in Cambogia, a Sanremo un ligure in isolamento

SANREMO - C'e' un cittadino che vive in Liguria tra gli italiani sbarcati dalla nave da crociera in Cambogia. Si apprende da Alisa, l'Agenzia ligure per la sanità. L'uomo si è sottoposto a isolamento fiduciario volontario al domicilio e sara' sottoposto alle misure di sorveglianza sanitaria previste dal protocollo implementato da Regione Liguria". Secondo quanto apprende l'Ansa il cittadino vive a Sanremo.

Erano in totale cinque gli italiani a bordo della Westerdam, la nave da crociera che trasportava due persone affette dal coronavirus, ma i cui passeggeri sono stati fatti sbarcare in Cambogia senza controlli approfonditi e senza alcuna forma di quarantena.

IL PIANO SANITARIO IN LIGURIA - Un hub unico al Policlinico San Martino di Genova, 150 posti letto nelle strutture di malattie infettive di tutta Regione Liguria, percorsi già consolidati ma adeguati al piano epidemiologico attuale oltre alla task force formata da esperti dell'emergenza urgenza, dai direttori di malattia infettive del San Martino e dell'università. E' questo è il piano della sanità ligure per affrontare l'emergenza coronavirus, in stretta aderenza con le indicazioni ministeriali e dell'Oms, piano messo in campo per affrontare ogni eventuale emergenza. La task force ligure, coordinata da Alisa e composta dal Diar emergenza-urgenza, dal responsabile emergenza-urgenza 118, dai direttori delle Malattie infettive e Igiene e Sanità pubblica, dai direttori sanitari, insieme ai pediatri e ai medici di Medicina generale, è in costante collegamento con le autorità competenti del ministero della Salute per aggiornare, in tempo reale, l’evoluzione del quadro epidemiologico.