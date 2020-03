Coronavirus, contagiati 25 polacchi per "colpa" di Inter-Sampdoria

Il Coronavirus va diffondendosi in tutta Europa ma la storia di 25 contagiati in Polonia sembra riportare a Milano e addirittura a Inter-Sampdoria, in programma il 23 febbraio ma rinviata per l'emergenza sanitaria divampata prima in Lombardia e poi nel resto del Paese.

Come scrive Gazeta Wyborcza, tra i più diffusi quotidiani polacchi, il governatore della provincia di Lublino ha annunciato la presenza di contagi nel suo territorio e tra i casi accertati c'è un uomo, ricoverato in gravi condizioni, che ha avuto contatti con un amico che era stato a Milano per vedere Inter-Sampdoria. Un gruppo di undici calciatori dilettanti aveva infatti vinto un torneo il cui premio era un viaggio nel capoluogo lombardo per assistere alla partita tra nerazzurri e blucerchiati. Ma il rinvio del match aveva determinato l'immediato rientro in patria della comitiva, che inizialmente non aveva accusato sintomi. Adesso le autorità sanitarie polacche sono alla ricerca di altri eventuali contagiati.