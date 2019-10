Coldiretti, mucche affogate e colture ko: danni per milioni di euro

GENOVA - Campagne sott'acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, colture sommerse con danni per milioni di euro. Ecco quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia, in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in Valle Stura.

Nella provincia di Genova, stalle isolate fra Masone, Campo Ligure e Rossiglione che sono stati colpiti da una bomba d'acqua. Le strade dissestate per frane e smottamenti rendono difficili anche i collegamenti. Nonostante le difficoltà, una task force di tecnici della Coldiretti, afferma l'associazione, è impegnata nel portare assistenza alle famiglie degli agricoltori e ai loro animali.