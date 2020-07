Caos cantieri, inizia un nuovo weekend in coda sulle autostrade liguri

GENOVA - Si prospetta un altro weekend di fuoco sulle autostrade della Liguria: il venerdì è iniziato già con ore di coda nel nodo genovese a causa della mancata riapertura della galleria Borgonuovo sulla A10 in direzione Savona praticamente all'altezza di Vesima per ulteriori verifiche. Di conseguenza il tratto tra l'allacciamento della A26 e Arenzano è rimasto chiuso fino alle ore 10. Ben quattro ore in più rispetto a quanto indicato dal programma senza alcun preavviso ai cittadini ( IL RIASSUNTO ).

Ma i disagi e le code sono riniziati poco dopo, già dalle prime ore del pomeriggio, per la venuta di torinesi e lombardi in Liguria. In A12 chiuse al traffico per lavori l'uscita di Genova Nervi provenendo da Genova, quella di Rapallo provenendo da Livorno che dovrebbe riaprire nel corso della serata, quella di Lavagna provenendo da Genova. Sempre per lavori si è formata una coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova.

In A7 sono diversi i km di coda per lavori: 2 km tra Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia e Genova Bolzaneto, 4 km tra Ronco Scrivia e Busalla e 5 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia.

Chiusi i caselli anche in A10 come quello di Albisola fino alle 23:00 del 04/07/2020 provenendo da Ventimiglia, Genova Pegli provenendo da Genova così come Pra' per cui l'uscita consigliata provenendo da Genova è quella di Arenzano. Coda di 2 km tra Genova Pra' e Arenzano, poi altri 2 km tra Arenzano e Bivio A10/A26. In A26 intanto di conseguenza si è formata coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia.