Caos Autostrade, code e pioggia su A10, A26, A12, A7. Due incidenti a Genova

GENOVA - Un lunedì mattina iniziato con i disagi per via della congestione del traffico autostradale in Liguria, a poche ore dalle lunghe code che hanno accompagnato la domenica sera e la notte soprattutto a Ponente (LEGGI QUI).

La Liguria si sveglia con code in A10 direzione Genova tra Genova Pra' e il bivio A10/A7 Milano-Genova.

Alle 6.30 un'auto si ribalta in galleria proprio in A10 fra Pra' e Pegli, direzione Genova, intervento in corso di pompieri e polizia stradale. Il bilancio è di un ferito lieve portato al pronto soccorso dell'ospedale Villa Scassi in codice giallo, viaggiava a bordo di una Matiz.

Code anche in A26 in direzione Gravellona Toce: alle 7,20 sono segnalati due chilometri tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone a causa dei lavori. Due chilometri di code anche in direzione Genova tra Ovada e Masone.

Sulla A7 Milano-Serravalle un incidente alle 8,45 tra Bolzaneto e Genova Ovest, sul posto le pattuglie della stradale, una automobile coinvolta. Si tratta di un incidente autonomo, dopo circa 20 minuti la carreggiata è stata liberata senza nessun ferito.

In direzione Milano segnalata coda di un chilometro tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per i lavori. Coda anche in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

In direzione Genova, coda tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilita' ordinaria.

Coda in A12 Genova-Rosignano marittimo di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.