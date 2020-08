Caos Autostrade, ancora chiusure e disagi in Liguria

GENOVA - Continuano i cantieri e i lavori sulle autostrade della Liguria e sono previste nuove chiusure anche nei prossimi giorni. Sulla A7, dalle 22 del 25 agosto alle 6 del 26 agosto, chiuso per lavori l’allacciamento con la A12 in direzione Milano. Per chi viaggia invece verso il capoluogo ligure invece chiuso il tratto tra Genova Bolzaneto e il bivio A7-A10.

Sulla A10, dalle 21 alle 6, nel periodo compreso tra il 25 e il 28 agosto, tratto chiuso in direzione Ventimiglia tra Genova aeroporto e Genova Pra’ per lavori. Sempre sulla A10 chiuderà il tratto tra Arenzano e il bivio con la A26 dalle 22 alle 6 dal 26 agosto al 27 agosto. Per chi viaggia in direzione Genova è consigliato entrare a Genova Pra’.

Sulla A12, chiuderà il tratto tra Genova est e l’allacciamento con la A7 dalle 22 alle 6 dal 25 al 26 agosto sempre per lavori. In A26 chiuso invece il tratto tra il bivio con la A10 e Masone da mezzanotte alle 4 del 26 agosto per il transito di un trasporto eccezionale.