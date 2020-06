Cantieri autostradale, le chiusure previste nella notte tra il 25 e il 26 giugno

GENOVA - Continuano le chiusure notturne lungo le autostrade della Liguria per lavori e ispezioni sulle condizioni delle gallerie. Questo il quadro della situazione nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 giugno.

A7 - tratto chiuso tra Genova Bolzaneto e Genova Sampierdarena dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 per lavori

A10 - Chiuso al traffico Bivio A10/A26 dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 provenendo da Genova verso Gravellona Toce per lavori.

A10 - Celle Ligure in entrata e uscita è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Genova: Varazze. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Varazze.

A12 - L'uscita di Chiavari è chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.

A12 - Chiavari in entrata è chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 in entrambe le direzioni per lavori.

A12 - Tratto chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 per lavori.

A12 - Genova Nervi in entrata è chiuso al traffico dalle ore 23:00 alle ore 05:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 verso Livorno per lavori. Chiusa in uscita in entrambe le direzioni sempre con lo stesso orario.