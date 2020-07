Autostrade in Liguria tra turisti, cantieri e chiusure: scatta l'ora del rientro

GENOVA - Un'altra giornata di code e disagi sulle autostrade liguri, ma la situazione più complicata si attende per questo pomeriggio e sera, quando i villeggianti si metteranno in viaggio per rientrare in Piemonte e Lombardia. Non solo turisti però, perché anche i liguri si sono spostati alla ricerca delle spiagge più belle. Le situazioni più critiche sono attese sulla A6 Savona-Torino, nello specifico tra il nodo savonese e Altare; sulla A10 tra Sportono e Savona (Autofiori); sulla A10 tra Varazze e lo svincolo A10/A26 e sulla A26 (competenza Autostrade per l'Italia) in particolare tra Masone e Ovada in direzione Nord; sulla A7 in direzione MIlano. Prime code già durante la mattinata lungo i tratti di autostrade tra Arenzano e Masone.

Intanto è stata completamente riaperta la stazione di Lavagna precedentemente chiusa in uscita da Livorno e in entrata verso Genova. Restano invece chiuse in modo continuativo sono chiuse in modalità continuativa: sulla A7 Serravalle-Genova la stazione di Isola del Cantone in entrata verso Milano e verso Genova e in uscita da Genova; sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 Genova-Savona la stazione di Genova Pra’ in uscita per chi proviene da Genova; sulla A10 Genova-Savona la stazione di Celle Ligure in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene da Savona; sulla A12 Genova-Sestri Levante la stazione di Chiavari in entrata e in uscita.

QUSTO IL DETTAGLIO CON LE CHIUSURE NOTTURNE:

A7 - tratto chiuso tra il bivio A7/A12 e Genova Ovest dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 19/07/2020 al giorno 20/07/2020 per lavori.

A10 - tratto chiuso tra il bivio A10/A26 e Arenzano dalle ore 21:00 alle ore 07:00 dal giorno 19/07/2020 al giorno 20/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Arenzano.

A10 - tratto chiuso tra Genova Aeroporto e Genova Pra' in entrambe le direzioni dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 19/07/2020 al giorno 20/07/2020 per lavori. Entrata consigliata verso Ventimiglia: Genova Pra'.

A26 - Il casello Masone in entrata all'autostrada è chiuso al traffico dalle ore 20:00 alle ore 22:00 dal giorno 20/07/2020 al giorno 20/07/2020 in entrambe le direzioni per lavori. Entrata consigliata verso Genova Voltri: Genova Pra' su A10 Genova-Ventimiglia. Entrata consigliata verso Gravellona Toce: Ovada.