Autostrade caos in Liguria, dopo le ispezioni resta chiuso tratto allacciamento A26-Arenzano

GENOVA - Ancora caos autostrade in Liguria. Dopo le ispezioni della notte Autostrade per l'Italia comunica che "resta chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A26 e Arenzano in direzione Savona per consentire il completamento di attività verifica all'interno della galleria Borgonuovo all'estito delle quali sarà possibile stabilire l'orario di riapertura al traffico. Pertanto chi da Genova è diretto verso Savona/Ventimiglia dovrà tramite la SS1 Aurelia raggiungere Arenzano dove entrare in A10".

Di consguenza chi entra alle stazioni di Genova Aeroporto e Genova Pra' verrà obbligatoriamente deviato in A26 in direzione Alessandria senza possibilità di poter procedere verso Arenzano/Savona. Gli utenti che dalla A26 sono diretti verso Savona/Ventimiglia verranno obbligatoriamente deviati in direzione di Genova dove potranno uscire alla stazione di Pra' e tramite la SS1 Aurelia raggiungere Arenzano dove entrare in A10 in direzione Savona. Ai mezzi.pesanti che da Genova sono diretti verso Savona si consiglia di raggiungere la A21 tramite A26 o A7 e procedere in direzione Torino fino alla A6 lungo cui procedere in direzione Savona.

LE ALTRE CHIUSURE IN ATTO SULLE AUTOSTRADE DELLA LIGURIA

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pegli, in entrata verso Savona e in uscita per chi proviene da Genova.

-sulla A10 Genova-Savona, la stazione di Genova Pra’, in uscita per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arenzano;

-sulla A10 Genova-Savona, dalle 8:00 di venerdì 3 alle 23:00 di sabato 4 luglio, la stazione di Albisola in entrata verso Genova e in uscita per chi proviene dal Savona. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Savona;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Rapallo in entrata verso Genova e in uscita provenendo da Sestri Levante, fino alle ore 20 di venerdì 3 luglio;

-sulla A12 Genova-Sestri Levante, la stazione di Lavagna in uscita per chi proviene da Genova e la stazione di Genova Nervi, in entrata verso Sestri Levante e in uscita per chi proviene da Genova;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la stazione di Masone in entrata, fino a lunedì 6 luglio; si ricorda che è possibile l’ingresso ai soli mezzi di soccorso;

-sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, la stazione di Ovada, in uscita per chi proviene da Alessandria/Gravellona Toce, fino alle 21:00 di venerdì 3 luglio.