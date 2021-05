Ad Oltre Tutto il sottosegretario alla Salute sulle riaperture, l'audizione sulla viabilità in Liguria, i 30 anni dello scudetto della Sampdoria

GENOVA - Torna questa sera alle 21 su Primocanale l'appuntamento con Oltre Tutto, il programma di approfondimento con il mirino sui fatti condotto da Maurizio Michieli con Lorenzo Licalzi.

In primo piano le riaperture decise dalla cabona di regina del Governo con l'intervento in diretta del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. L'esito dell'audizione alla Camera, Commissiome Ambiente e Trasporti, sulla viabilità e sicurezza sulle autostrade liguri, le anticipazioni sui festeggiamenti per il trentennale dello scudetto della Sampdoria /19 maggio 1991).

Spazio come sempre alle rubriche: il Social Corner di Silvia Isola, Licalzi consiglia il libro della settimana, l'inchiesta e l'intervista di Mario Paternostro.

Appuntamento alle 21 su Primocanale e in streaming su primocanale.it.