A Sanremo la premiazione per Itacentodue e Daguet 3: tutto pronto per la Giraglia 2021

SANREMO - Cerimonia di premiazione a Sanremo per le imbarcazioni vincitrici delle regate di avvicinamento. In piazza la consegna del trofeo. E la Giraglia 2021 si accende. Mercoledì 16 giugno alle 12 la partenza della storica regata. Il percorso prevede il primo disimpegno alla boa della rade d’Agai, poi dritti fino all’isola della Giraglia e quindi indietro fino a Genova. Sabato pomeriggio la premiazione allo Yacht Club Italiano.

A Sanremo i trofei consegnati agli equipaggi di "Ker 46 Daguet 3" di Puzin Frederic che ha trionfato dopo il calcolo dei compensi nella Saint Tropaiz-Sanremo e Itacentodue di Adriano Calvini dello Yacht Club Italiano che ha vinto la regata di avvicinamento Genova-Sanremo.

I momenti salienti, le interviste e le emozioni sono raccontati in diretta televisiva su Primocanale - Canale 10 digitale terrestre - e sul canale YouTube dello Yacht Club Italiano. La Rolex Giraglia 2021 è live tutti i giorni fino al 19 giugno alle 08:00, alle 13:00 e alle 18:00.

"Direi che la Liguria riparte con il vento in poppa. Siamo stati i primi a mettere in mare le regate, dopo un anno e mezzo difficile. Eravamo a Portofino e oggi siamo a Sanremo con la Giraglia e poi ancora a Genova, in settimana, con altre manifestazioni legate a questo mondo" ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, a Sanremo, alla premiazione delle due regate di avvicinamento (da Genova e da Saint Tropez), legate alla 68/ma Rolex Giraglia, regata che partirà alle 12 di domani dalla città dei Fiori. "Oggi non riparte solo lo sport, chiuso per troppo tempo - ha detto Toti -, ma anche la socialità e spero un pezzo di economia importante per il nostro territorio".

Alle due regate hanno partecipato, in totale, 88 equipaggi, che si uniranno all'esercito di 160 imbarcazioni che alle 12 di domani salperà da Sanremo per la Rolex Giraglia, tra le cinque regate più importanti al mondo. Le premiazioni si sono svolte nella sede dello Yacht Club di Sanremo, alla presenza del sindaco della città dei Fiori e del governatore della Liguria, Giovanni Toti.