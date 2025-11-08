A Palazzo Ducale omaggio a Dino Risi, il regista che ha cambiato il volto della commedia italiana

Il regista Dino Risi

E' stato uno dei registi più importanti e influenti del nostro cinema, tra i padri fondatori della commedia all’italiana. A Dino Risi è dedicato il nuovo appuntamento della Stanza del Cinema a Palazzo Ducale, iniziativa organizzata dal Gruppo Ligure Critici Cinematografici presso la sala Borlandi della Società Ligure di Storia Patria, che lunedì 10 novembre alle 17.30 vedrà Oreste de Fornari affrontare la carriera di un artista che ha ispirato generazioni di cineasti continuando a influenzare il modo in cui il cinema italiano contemporaneo continua a raccontare l’identità, le contraddizioni e le trasformazioni della società. Un grande Maestro riconosciuto anche al di fuori dei nostri confini, soprattutto in Francia dove è stato coniato un apposito neologismo - dinorisien - per sottolineare il suo tocco unico.

Ha incarnato l'anima tragica e comica del nostro Paese

Un percorso, quello di Risi, che ha incarnato con grande talento la doppia anima – tragica e comica – del nostro paese, maestro nel comprendere l’umore del pubblico e nell’offrire film capaci di raccontare la realtà con una lucidità e una leggerezza che li hanno resi classici senza tempo. A partire da Una vita difficile (1961), potente narrazione che unisce umorismo e critica sociale e Il sorpasso (1962), un road movie che disegnava un ritratto malinconico e ironico dell’Italia in rapida trasformazione durante il boom economico. E sono molti i registi contemporanei che riconoscono in lui la maestria di aver fotografato la società italiana con uno sguardo allo stesso tempo affettuoso e disilluso. L'appuntamento di lunedì è aperto alla partecipazione del pubblico. L’ingresso è libero.