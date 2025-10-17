Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook
I palazzi dei Rolli si aprono e arrivano fino all'Ottocento: le novità dell'edizione autunnale
L'intervista ad Andrea Pinto, presidente associazione Rolli della Repubblica genovese
11 secondi di lettura
di Eva Perasso
ARTICOLI CORRELATI
Venerdì 17 Ottobre 2025
Questo weekend tornano i Rolli Days di Genova e l'Ottocento, visite serali a Palazzo Rosso e TursiDal 17 al 19 ottobre torna l'evento culturale più atteso: per la prima volta saranno visitabili anche edifici e luoghi che hanno segnato la trasformazione di Genova nel XIX secolo
TAGS
Ultime notizie
- Nuovo parcheggio pubblico a Pontedecimo, al via il cantiere per 30 posti auto
- Carabinieri uccisi a Verona, bandiere a mezz'asta sul palazzo della Regione Liguria
- I palazzi dei Rolli si aprono e arrivano fino all'Ottocento: le novità dell'edizione autunnale
- La guerra in Medio Oriente negli occhi di una bambina: dal campo profughi alla Liguria
- Asilo nido chiude per ogni allerta gialla, scatta il rimborso per le famiglie
- Telesoccorso Croce bianca genovese: sostegno per anziani e persone sole
IL COMMENTO
Amt, a Tursi il teatro della crisi: tutti sul palco (tranne uno) e una città che aspetta la verità
La medicina di genere sia parte della ricerca e della cura di tutti