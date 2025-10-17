Cultura e spettacolo

Torna alla homepage

I palazzi dei Rolli si aprono e arrivano fino all'Ottocento: le novità dell'edizione autunnale

L'intervista ad Andrea Pinto, presidente associazione Rolli della Repubblica genovese
11 secondi di lettura
di Eva Perasso

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Venerdì 17 Ottobre 2025

Questo weekend tornano i Rolli Days di Genova e l'Ottocento, visite serali a Palazzo Rosso e Tursi

Dal 17 al 19 ottobre torna l'evento culturale più atteso: per la prima volta saranno visitabili anche edifici e luoghi che hanno segnato la trasformazione di Genova nel XIX secolo

TAGS