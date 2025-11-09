Cronaca

Auto cappotta in corso Europa, un ferito e tre mezzi posteggiati colpiti

di a.d.

Incidente stradale sabato sera intorno alle 20 in corso Europa per un’ennesima auto cappottata.

Il conducente ha riportato di aver colpito un’auto posteggiata e di aver perso il controllo finendo con le ruote all’aria.

Immediati i soccorsi per lui che è stato estratto dal veicolo e ricoverato in codice giallo, per dinamica, all’ospedale San Martino dall’ambulanza 823 della Squadra emergenza.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per il ripristino della carreggiata e la polizia locale per i rilievi del sinistro: nello schianto sono rimaste coinvolte almeno due auto posteggiate.

