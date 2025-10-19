Incidente durante una prova del Rallye Sanremo, il pilota Bergamin all'ospedale

Grave incidente per il giovane pilota della Valdagno Jacopo Bergamin durante la ronda notturna del Rallye di Sanremo.

Dalle prime informazioni il sinistro sarebbe avvenuto qualche minuto prima delle 22, nel tratto Carpasio-Valle San Pietro, dove la strada è particolarmente tortuosa, durante la prima prova speciale del 15° Sanremo Leggenda.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118: il pilota è risultato subito grave, ed è quindi stato trasportato dall'elicottero al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona, di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono risultate gravi ma Bergamin non è in pericolo di vita.

L'incidente è ora al vaglio degli inquirenti ma dalle prime informazioni sembrerebbe che l'auto del giovane sia precipitata tra le fronde dopo essere uscita di strada.

Pilota sotto stretta osservazione

"Gli accertamenti diagnostico-sanitari hanno escluso lesioni a livello cerebrale e di colonna vertebrale, mentre il senso di impossibilità di movimento di braccio e gamba percepito dal pilota sono dovuti agli edemi formatisi dopo l’urto" fanno sapere gli organizzatori. Il pilota è sotto stretta osservazione del personale sanitario.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook