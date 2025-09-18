Tragedia a Costarainera, anziano muore dopo una caduta di tre metri

Indagini in corso per ricostruire quello che è accaduto questo mattina sulla strada provinciale a Costarainera, dove un uomo di circa 76 anni ha perso la vita dopo una caduta da un'altezza di circa tre metri.

I soccorsi

Ancora non è chiaro che cosa sia successo: l'unica cosa certa è che il 76enne è deceduto. Inutili i soccorsi, intervenuti con elisoccorso e automedica, per lui non c'è stato nulla da fare. Gli accertamenti dei carabinieri sono ora in corso per ricostruire la tragedia.

