Porto turistico di Imperia, ok alla concessione: ripartono i lavori

È stata firmata al Palazzo civico di Imperia la concessione sessantacinquennale in favore di "Marina di Imperia", la società in house del Comune per il completamento e la gestione del porto turistico del comune ligure. La concessione permetterà il riavvio e il completamento dei lavori, fermi da anni.

L'investimento complessivo ammonta a circa 159 milioni di euro. Il finanziamento delle opere, secondo il piano approvato in Consiglio comunale, non sarà basato sul credito bancario, ma sarà sostenuto dall'alienazione dei posti barca e delle opere a terra e dall'ingresso di uno o più soggetti privati nella realizzazione e gestione di aree del porto.

Il porto turistico di Imperia si comporrà di 1.235 posti barca da 5 a 90 metri, di cui 782 destinati alla nautica turistica e 453 alla nautica locale. Il cuore del progetto sarà la Hall del Mare, che ospiterà un albergo cinque stelle con darsena privata, centro benessere e terrazze panoramiche.

Accanto all'albergo sorgeranno residenze di pregio, alloggi per le forze dell'ordine, la nuova torre degli ormeggiatori, negozi, parcheggi e box, aree verdi, spazi per la cantieristica, un distributore di carburante, strutture ricreative e una passeggiata pedonale.

Il nuovo porto sarà alimentato in gran parte da energia sostenibile, grazie all'impianto fotovoltaico che sarà installato a copertura del depuratore. La climatizzazione sarà affidata a pompe di calore e pannelli solari, e ci sarà una gestione innovativa delle acque reflue e meteoriche.

Il cronoprogramma prevede di completare le opere entro sette anni. Parallelamente saranno realizzate opere pubbliche di urbanizzazione per un valore stimato in 12 milioni di euro.

