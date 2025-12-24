Skymetro cancellato: il Comune dovrà restituire 32 milioni di euro allo Stato

Con la decisione definitiva di cancellare il progetto dello Skymetro, il Comune di Genova ha rinunciato a 398 milioni di euro di finanziamenti e dovrà ora restituire allo Stato 32 milioni di euro. Si tratta di risorse che erano già state anticipate e che attualmente si trovano nelle casse di Tursi.

Nulla è cambiato da quando il DG del Ministero, il Dott Mautone, ha risposto alla mia lettera di richiesta di chiarimenti. Desidero ricordare con chiarezza quelli che è stato messo nero su bianco dal Ministero e invito a rileggere la lettera a me indirizzata e qui leggibile.



Il Comune ha deciso definitivamente la cancellazione del progetto e vedremo che soluzioni presenterà per la Val Bisagno.

Dispiace davvero che un’opera approvata all’unanimità dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici sia stata cancellata, decisione che ha portato Genova alla rinuncia a 398 milioni e ad altri 300 circa che sarebbero stati destinati per il prolungamento sino a Molassana.

Un progetto approvato che avrebbe risolto i problemi della val Bisagno. E se si legge la lettera del Ministero è chiaramente scritto che Genova, rinunciando al progetto Skymetro, non ha più alcuna priorità e andrà in coda agli altri progetti in Italia.