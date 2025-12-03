Sì è smarrito Cesare, appello per ritrovare il cane meticcio

Il cane Cesare è smarrito dall’11 novembre. Si è perso a San Bernardo sulle alture di Bogliasco. Cesare arriva da un Rifugio a Pomezia, per lui si sono attivate tutte le forze dell'ordine, i centri avvistamento Lupi , i cacciatori, la Croce Gialla i Vigili del Fuoco, ma non è abbastanza; chiunque può fare la differenza con una segnalazione a questo numero 3939822305

L’ultimo avvistamento risale a Struppa il 23 novembre ma potrebbe essere ovunque da levante a ponente. É un pastore meticcio, taglia media, nero focato, senza collare né pettorina. Cesare è molto diffidente ma non è aggressivo. L’unica avvertenza è che non va rincorso, una foto e successiva segnalazione sono sufficienti.