Sciopero Ex Ilva e traffico in tilt a Genova: boom di ascolti per la diretta di Primocanale e sui social

Grazie a Primocanale, oltre 240mila persone hanno seguito l'evoluzione della lunga giornata del 19 novembre 2025, quando la manifestazione dei lavoratori ex Ilva a Cornigliano ha paralizzato il traffico di Genova. La diretta di Primocanale, impegnata nel servizio pubblico e nel racconto minuto-per-minuto di quello che stava accadendo in città, ha raggiunto numeri di ascolto particolarmente rilevanti sia in televisione sia sui canali social.

Oltre 240 mila telespettatori per la diretta

Sono state 242.058 le persone che hanno seguito la diretta televisiva di Primocanale dedicata alla giornata di mobilitazione. L’emittente ha raggiunto un picco di share del 37,95%, confermandosi ancora una volta punto di riferimento dell’informazione locale in situazioni di emergenza e forte impatto sulla viabilità.

Numeri record anche sui social: su Instagram oltre 650 mila visualizzazioni

La copertura della manifestazione ha trovato grande riscontro soprattutto su Instagram, dove reel e post legati alla giornata hanno totalizzato 653.904 visualizzazioni. Uno di questi contenuti si è piazzato al settimo posto nella top 10 dei video di Primocanale più visti su Instagram nel mese di novembre 2025, con oltre 426mila visualizzazioni.

Facebook supera le 300 mila visualizzazioni

Ottima performance anche per Facebook, piattaforma che rimane centrale per la diffusione delle notizie in Liguria: i contenuti pubblicati da Primocanale hanno raggiunto 306.969 visualizzazioni, dimostrando come il pubblico continui a considerare il social un luogo fidato per informarsi e commentare gli sviluppi in tempo reale.

Il ruolo di Primocanale nel servizio pubblico regionale

La copertura dell’intera giornata – dalla partenza della manifestazione al flusso di traffico nel ponente cittadino, passando per i collegamenti in diretta dalle principali arterie – conferma la funzione di Primocanale come strumento essenziale di informazione e servizio pubblico per i cittadini liguri.