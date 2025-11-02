Attualità

Torna alla homepage

Speciale Il Primo: dentro la crescita di Primocanale, leader dell’informazione ligure

1 minuto e 33 secondi di lettura
di Redazione

"Il Primo", in questa edizione speciale, offre ai lettori una panoramica approfondita sul ruolo di Primocanale nel panorama mediatico ligure, dalla televisione al web, dalle app alle newsletter, fino ai social network e al maxischermo del grattacielo Piacentini.

Ecosistema digitale

La trasformazione digitale di Primocanale affonda le radici negli ultimi due decenni, con un investimento costante in tecnologia, contenuti e accessibilità. Il sito Primocanale.it è oggi uno dei due portali di informazione più letti della Liguria, aggiornato 24 ore su 24 per tutto l’anno. La piattaforma, ottimizzata per la fruizione da mobile, è affiancata dall’app ufficiale per iOS e Android, pensata per garantire un’esperienza di lettura ancora più fluida, immediata e personalizzata.

Newsletter tematiche

Accanto a "Il Primo", che ogni giorno alle 18 sintetizza i principali fatti della Liguria, la redazione realizza due newsletter settimanali dedicate alla sanità e al settore portuale e dei trasporti. Quest’ultima è stata rinnovata e rilanciata per rispondere alle esigenze crescenti di lettori e professionisti che seguono da vicino il mondo marittimo e logistico.

Maxischermo Piacentini

Il maxischermo installato in cima al grattacielo Piacentini è parte integrante del sistema informativo del gruppo: una vera testata giornalistica che aggiorna in tempo reale notizie di cronaca, meteo, mercati finanziari e informazioni di pubblica utilità. Un punto di informazione visibile dall’intera città, attivo 7 giorni su 7.

Presenza social

Primocanale ha raggiunto un traguardo storico: 100mila follower su Instagram, primo gruppo editoriale ligure a superare questa soglia. A questo si aggiungono i risultati consolidati su Facebook, la crescita su TikTok e gli aggiornamenti quotidiani diffusi tramite WhatsApp e Telegram, dove ogni giorno viene selezionato e inviato il meglio della produzione giornalistica.

Prospettive future

Con questa edizione speciale della newsletter, Primocanale apre una finestra sulla propria evoluzione editoriale, rafforzando la relazione con i lettori e condividendo le strategie che permettono al gruppo di restare un punto di riferimento informativo per tutta la Liguria.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook