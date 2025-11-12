Gli insegnanti liguri vanno a lezione di intelligenza artificiale (e poi la portano in classe)

All'università i professori delle superiori liguri imparano a usare l'intelligenza artificiale e a proporla in modo diverso ed efficace agli studenti. E' un vero e proprio laboratorio sul campo, che coinvolge poi anche il lavoro in classe, quello studiato dal Disfor (Dipartimento di scienze della formazione dell’Università di Genova) e il Cnr attraverso l’Istituto per le Tecnologie Didattiche e il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale. Il percorso di formazione dal titolo “L’Intelligenza Artificiale per imparare a studiare”, è rivolto alle e agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado, è iniziato a ottobre e va avanti fino a marzo 2026, insegna all’uso consapevole degli strumenti di intelligenza artificiale per favorire negli studenti strategie di studio più efficaci, migliorando la comprensione del testo e riducendo le barriere linguistiche.