Raffiche di vento su Genova: disagi in porto e traffico in tilt nel ponente cittadino

GENOVA - Vigili del Fuoco chiamati agli straordinari in questo giovedì di fine gennaio. Circa una cinquantina gli interventi di giornata solo su Genova, a causa delle forti raffiche di vento che hanno imperversato su tutta la Liguria. Da Nervi a Multedo, i venti di burrasca hanno soffiato con punte di 100-120 km/h.

I principali problemi hanno riguardato gli alberi, gli intonaci e la cartellonistica presente in città. Disagi a partire dalla mattinata, con la chiusura del Terminal Vte-Psa di Prà fino alle 12. I tir e i mezzi pesanti rimasti incolonnati hanno creato grossi problemi in termini di viabilitànel tratto compreso tra Arenzano e Prà.

Il Sech è stato chiuso fino alle 6 di mattina, per esser riaperto e poi nuovamente chiuso a causa del forte vento (riaperto definitivamente alle 15, dopo un paio d'ore di nuova chiusura). Anche in questo caso, ci sono state delle ripercussioni nell'area attorno all'ingresso per i tanti tir in attesa.

Ma è stata anche la giornata di divieto di transito in Sopraelevata per motocicli, furgonati e telonati. Chiusi, come anticipato nella giornata di ieri, parchi e cimiteri comunali.