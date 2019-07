Genoa, da Kouame’ a Zaza, che intrigo tra Toro e Genoa per l’attacco

GENOVA - Andreazzoli vuole tenere Kouame’, lo reputa un giocatore fondamentale per il suo 3-5-2 e di grande prospettiva, ma l’ivoriano ha mercato e oltre al Bologna su di lui è piombato anche il Torino che a parziale contropartita offre 5 milioni piu’ Gustafson, il trequartista svedese che interessa ai rossoblu. Ma nella trattativa i granata potrebbero inserire anche Zaza, il bomber chiuso da Belotti. Insomma si potrebbe aprire un maxi scambio tra i due club.

Kouamè in pratica non è escluso che alla fine possa partire e per questo il Grifone si è interessato di Zaza. Il Genoa intanto stringe per Marko Rog. Per acquisire il mediano del Napoli, il Grifone dovrà però sfidare la concorrenza di Parma, Fiorentina e Cagliari, oltre alle richieste elevate del club azzurro.

Sempre per il centrocampo c’è anche l’ipotesi Badelj. E poi c’è la vicenda legata alle richieste per Biraschi. Il difensore è nel mirino dell’Atalanta ma anche della Lazio oltre che in Premiere League. Per lui il presidente Preziosi chiede non meno di dieci milioni di euro. Infine è in dirittura d’arrivo l’acquisto del difensore argentino del Belgranoe Amione.