Festa a Cicagna per la Madonna del Miracolo. Cavo: "E' stata restituita alla comunità"

CICAGNA - "Regione Liguria è l'unica in italia ad avere un laboratorio di restauro a disposizione delle diocesi e delle associazioni. Grazie al lavoro certosino dei restauratori, oggi la statua della "Madonna dei miracoli" (XIII secolo) è stata riportata al suo splendore e restituita alla comunità di Cicagna. È stata una grande festa per tutta la Valfontanabuona". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo, che ha partecipato alle celebrazioni della Madonna dei Miracoli a Cicagna.

"È importante vedere come la cultura può essere servizio e restituire il valore della comunità", ha aggiunto. All'iniziativa ha partecitao anche la capogruppo in Consiglio regionale dei 5S Alice Salvatore. "Emozionante giornata al Santuario della Madonna dei Miracoli restaurata dal Laboratorio Regionale per il Restauro di Genova. A questa Madonna dorata è attribuita una miracolosa trasfigurazione nel settembre del 1537. Complimenti alle nostre bravissime restauratrici, che hanno fatto un'opera encomiabile. L'eccellenza ligure si manifesta davvero in tutti i settori: in questo caso, per rendersene conto, basta soffermarsi sulla maestria con cui l'antica statua è stata completamente rinnovata", ha detto Salvatore.