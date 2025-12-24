Riforma Sanità, la Giunta approva le nomine: ecco chi sono i due super manager

Sono Monica Calamai e Marco Damonte Prioli i due super manager che guideranno la nuova macro Asl introdotta con la riforma regionale della sanità.

Con una delibera di questa mattina, come anticipato da Primocanale, la Giunta regionale ha approvato le nomine: Monica Calamai è il nuovo direttore dell’IRCSS Ospedaliera Metropolitana di Genova, Marco Damonte Prioli è stato nominato direttore generale dell’Azienda Tutela Salute Ligure.

La riforma ridisegna l’assetto del Sistema sanitario regionale, con l’obiettivo di renderlo più moderno, flessibile e vicino ai cittadini, superando la frammentazione gestionale e garantendo una risposta uniforme ai bisogni di salute su tutto il territorio.

“ abbiamo compiuto un passo decisivo per dare forma a un importante obiettivo che questa giunta aveva promesso ai liguri - dichiara il presidente della Regione Liguria Marco Bucci -. Offrire una Sanità migliore e degna di una regione ad alta qualità di vita è infatti ciò che si propone la riforma che partirà con il nuovo anno. Abbiamo affidato questo compito a persone capaci, di comprovata esperienza che siamo certi sapranno guidare nel migliore dei modi, fin da una transizione che risulterà decisiva per garantire una Sanità sempre più vicina ai cittadini, la nuova Azienda Metropolitana Ospedaliera, l’Azienda Tutela Salute Ligure, le 5 Aree Sanitarie, Liguria Salute e i tre ospedali cittadini che confluiranno nell'Aom”.



“Con la nomina dei nuovi direttori generali e dei direttori di area prende ufficialmente avvio una profonda riforma del Sistema sanitario regionale – afferma l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò –. È un passaggio fondamentale per costruire un modello più attuale, che sappia rispondere ai bisogni di salute dei liguri, in una regione caratterizzata da un’elevata longevità e da una crescente presenza di cronicità e fragilità. La nuova governance punta a superare la frammentazione gestionale, rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio e garantire maggiore uniformità dei livelli di assistenza su tutto il territorio regionale. Metteremo tutto il nostro impegno affinché questa riforma possa procedere nel migliore dei modi, accompagnando i nuovi vertici aziendali in un percorso di responsabilità e collaborazione con i professionisti sanitari e con i territori, con l’obiettivo comune di offrire ai cittadini liguri un sistema sanitario sempre più efficiente, vicino alle persone e capace di affrontare le sfide future”.

Chi sono i due nuovi supermanager

MONICA CALAMAI - Medico specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Monica Calamai vanta un’esperienza consolidata nella direzione di grandi aziende sanitarie e ospedaliero-universitarie: è diventata direttrice sanitaria a 37 anni e direttrice generale a 42 anni e, la più giovane, ad , in Italia. È stata direttrice generale, tra le altre, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi e dell’Azienda USL di Ferrara, oltre ad aver ricoperto incarichi di vertice in Regione Toscana. È professore a contratto all’Università di Ferrara (Corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e docente al master di Comunicazione a Parma e al master in management all’Università di Palermo. Fondatrice e coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità, è esperta di organizzazione dei sistemi sanitari e di reti ospedaliere complesse.



MARCO DAMONTE PRIOLI - Manager con una lunga esperienza nella direzione strategica delle aziende sanitarie, Marco Damonte Prioli ha ricoperto numerosi incarichi apicali nel Servizio sanitario pubblico: è stato direttore generale di ASL 1 e successivamente di ASL 2, ricoprendo infine l’incarico di direttore generale dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino. Nel corso della sua carriera ha maturato consolidate competenze nella programmazione dei servizi territoriali, nell’integrazione ospedale–territorio e nel governo delle risorse umane e finanziarie.

Ecco i direttori delle aree sociosanitarie liguri

Al centro del nuovo modello di governance, si configura la nascita dell’Azienda Tutela Salute Liguria, che coordinerà l’assistenza territoriale articolata in cinque aree, oltre all’area Liguria Salute. Nasce anche il nuovo IRCSS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, che integrerà il Policlinico San Martino, il Galliera e l’ospedale Villa Scassi, per rafforzare l’alta specializzazione, ottimizzare l’attività chirurgica e ridurre le liste d’attesa.

È stata inoltre raggiunta intensa con Monsignor Marco Tasca per la direzione dell’ospedale Galliera, che rientrerà nell’IRCSS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova, la nomina sarà approvata nella giunta del prossimo 29 dicembre.



Ecco i nomi dei nuovi direttori di area:

• Asl 1: Marino Anfosso

• Asl 2: Monica Cirone

• Asl 3: Ivan Mazzoleni

• Asl 4: Maria Elena Secchi

• Asl 5: Paolo Cavagnaro

• Liguria Salute: Giancarlo Bizzarri

Le nuove guide degli ospedali San Martino e Villa Scassi

Il direttore di plesso dell’Ospedale Policlinico San Martino è Bruna Rebagliati, il direttore di plesso dell’Ospedale Villa Scassi è Paolo Petralia.