Lecce-Sampdoria affidata a Rocchi, con Pairetto in sala VAR

GENOVA - Sarà il fiorentino Gianluca Rocchi, internazionale e considerato tra i migliori direttori di gara in circolazione, l'arbitro di Lecce-Sampdoria, in programma domani alle 21.45 allo stadio “Via del Mare” del capoluogo salentino. A coadiuvare Rocchi saranno gli assistenti Passeri di Gubbio e Lo Cicero di Brescia. Quarto ufficiale sarà Fourneau di Roma 1. In sala VAR cisaranno Pairetto di Nichelino e Mondin di Treviso.

In questo campionato, Rocchi ha arbitrato la Sampdoria nella gara inaugurale con la Lazio, 0-3 a Marassi il 25 agosto 2019, quindi ancora a Genova con la Juventus (1-2 il 18 dicembre 2019). Il precedente incrocio risale al campionato 2018/'19, unico di tutto il torneo: Sampdoria-Torino 1-4 il 4 novembre 2018. Un altro salto nel tempo fino al 4 ottobre 2015,1-1 a Marassi con l'Inter. Nel torneo 2014/'15 Rocchi diresse Milan-Sampdoria 1-1 il 12 aprile 2015, il derby finito 1-1 il 24 febbraio 2015, Sampdoria-Napoli 1-1 il 1 dicembre 2014. Quindi sette direzioni appena negli ultimi sei campionati.