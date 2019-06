Vertenze industriali, Toti raccoglie l'invito di Maestripieri (Cisl): "Pronti a sederci a un tavolo nazionale"

GENOVA - “Regione Liguria, come più volte ribadito e sottolineato in diverse occasioni, è pronta a sedersi a un tavolo nazionale che riguardi tutte le vertenze industriali che interessano la nostra regione”. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti raccoglie l’appello lanciato dal segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri e conferma l’impegno di piazza De Ferrari: “Da tempo le istituzioni locali, compatte, sono vicine a lavoratori e aziende del territorio che stanno vivendo momenti di difficoltà e sono impegnate per il superamento delle crisi industriali. Regione Liguria accoglie quindi positivamente la proposta avanzata dalla segreteria ligure della Cisl. Mi auguro che il Governo non lasci passare ancora tempo invano e promuova al più presto un incontro sul tema”.

“Come assessorato allo Sviluppo economico – aggiunge l’assessore Andrea Benveduti -, non possiamo far altro che vedere con favore questo tavolo. Purtroppo l’assoluzione di molte problematiche locali non può essere disgiunta da un’organica visione di politica industriale pluriennale a livello nazionale. Ben venga un tavolo, nel quale, partendo dallo specifico, si riesca ad arrivare a un globale per trovare soluzioni di stabilità, sviluppo e sostenibilità nel futuro”.

“Notiamo inoltre – conclude Benveduti – che gli “specialisti di crisi industriali” del Pd, avendo contribuito a causarne decine su tutto il territorio nazionale, senza mai averne risolta una, non abbiano ben compreso né la situazione legata a Funivie, né tantomeno il contenuto del nostro ultimo comunicato. Rassicuriamo i solerti consiglieri che, oltre a essere perfettamente informati sui molteplici aspetti della crisi, anche il fronte ministeriale sarà ben presidiato per quanto ci compete”.