Sanità, trasporto e istruzione: ecco la ricetta per l'entroterra. L'Anci: "Ma arriva con vent'anni di ritardo"

ROCCHETTA VARA - "Una misura che arriva con vent'anni di ritardo" Pierluigi Vinai, direttore generale di Anci Liguria è categorico ma si sforza di guardare comunque il bicchiere mezzo pieno. Sanità, istruzione, trasporti e sviluppo locale. Quattro tematiche per cercare di rilanciare le valli dell'entroterra ed evitare lo spopolamento dei comuni dell'interno della Liguria.

"Sono in questi giorni in programma delle riunioni tra amministratori locali e gli attori che vivono quotidianamente i problemi e le necessità sulla propria pelle - spiega ancora Vinai -. Siamo arrivati al momento in cui si definisce la strategia. Ora bisogna scrivere il contenuto di questo accordo quadro". Un programma che ha anche degli obiettivi temporali: "Vogliamo arrivare alla fine dell'anno e avere l'accordo quadro fatto in modo da iniziare a partire dal 2020 ad affrontare i singoli tempi" spiega ancora Vinai.

Problematiche diverse così come molteplici sono i suggerimenti che arrivano proprio dal direttore dell'Anci Liguria. "I medici di base spesso non hanno un luogo dove accogliere i pazienti, si possono trovare strutture idonee, introduciamo l'infermiere di comunità che si occupa delle persone più anziane e ancora sotto l'aspetto della modalità servono maggiori e migliori collegamenti con le frazioni dei comuni e con orari più adatti che spesso non vengono serviti per una questione di mercato ma non solo". L'elenco dei possibili interventi è lungo così come anche le soluzioni adottabili per cercare di creare un sistema più efficiente per chi vive nelle vallate dell'entroterra.

L'obiettivo è chiaro, evitare lo spopolamento che va avanti da decenni ormai: "Ci dobbiamo provare con tutte le nostre energie e riportare le persone nelle nostre valli, dobbiamo riuscire a trattenere i singoli e le coppie offrendo loro servizi e opportunità" conclude Vinai.