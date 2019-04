Meteo, ecco le previsioni per l'ultimo weekend di aprile in Liguria

GENOVA - Il maltempo che ha rovinato parte di questo lunghissimo ponte pasquale sta per lasciare la Liguria: non lo farà immediatamente, però, visto che le previsioni annunciano pioggia anche per questo venerdì.

Secondo Limet il tempo sarà instabile su tutta la regione, con precipitazioni mattutine più probabili su centro e ponente della Liguria e più intense nell’entroterra. Dal pomeriggio la perturbazione si sposterà a levante, zona in cui si concentreranno le piogge, mentre altrove il cielo volgerà al sereno.

Si tratta dell’ultima giornata perturbata del mese di aprile, poiché da sabato tornerà a splendere il sole: dapprima timidamente, con piogge residue in mattinata, più probabili a ponente e sui rilievi. Nel pomeriggio un po’ di residua instabilità potrebbe presentarsi sull’imperiese e nel Tigullio orientale.

Da domenica la Liguria tornerà a essere baciata dal sole, con temperature in aumento e ventilazione scarsa. Un giornata che sulla costa potrà essere dedicata alla prima vera tintarella di stagione.

(Foto da Instagram @carola_gardella)