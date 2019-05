Mercato orientale di Genova, grande folla per l'inaugurazione del Mog

GENOVA - Debutto in grande stile per il Mog, il piano rialzato del Mercato Orientale di Genova che da oggi offrirà ai visitatori del mercato 11 corner gastronomici dove poter trovare i piatti tipici genovesi, dal pesto alla pasta fresca, ma anche pizza, carne panini e gelato, un'enoteca, il bar e un ristorante da 45 posti. All'apertura sono arrivati tantissimi genovesi, curiosi di visitare la nuova struttura, segno del grande interesse che c'è attorno al mercato che da 120 anni è il centro commerciale dei genovesi.

"Questo era un nostro sogno nel cassetto - spiega Patrizia De Vito, una delle imprenditrici che hanno dato vita al progetto - ma non pensavano di arrivare a questi livelli. Da adesso, potrà essere un luogo di incontro per genovesi e turisti dove potremo fare anche eventi per la città". Il prossimo passaggio sarà quello relativo al progetto di ammodernamento dell'anello che ospita i 105 banchi del mercato.

"Questo è un forte segnale - ha detto Mario Enrico, presidente del Consorzio Mercato Orientale - partiamo da qui per arrivare alla totale ristrutturazione, con il piano inferiore e il tetto. Penso che potremo completare il progetto in due anni da Gennaio 2020, data d'inizio dei lavori". A tagliare il nastro sono stati l'assessore all'istruzione della Regione Liguria Liguria Ilaria Cavo, e quello al commercio del Comune di Genova, Paola Bordilli.

"Per Genova questo è un luogo magico, che racchiude le eccellenze enogastronomiche del territorio - ha detto il governatore Giovanni Toti -. Oggi questo Mercato si arricchisce come i migliori mercati europei di uno spazio grande e molto bello, completamente ristrutturato, dove si potranno assaggiare le specialità locali. È un momento importante per la nostra economia"