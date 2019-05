L'Entella premiata in Regione, Gozzi: "In futuro vorremmo fare due derby in A"

GENOVA - "In futuro vorremmo fare due derby in serie A, intanto con la B ci siamo ripresi quello che ci hanno tolto. Grazie alla Regione per questo riconoscimento e grazie alla squadra e al mister per l'impresa che hanno realizzato". Lo ha detto il presidente dell'Entella, Antonio Gozzi, nel corso della premiazione avvenuta oggi da parte di Regione Liguria per la vittoria dei chiavaresi nel campionato di serie C e la conseguente promozione nella cadetteria.

"L'Entella è un'eccellenza della Liguria. Il Genoa? Sono ottimista per la salvezza e ci spero", ha dichiarato il Governatore, Giovanni Toti.

L'allenatore Roberto Boscaglia ha aggiunto: "E' stata una stagione sofferta e travagliata, abbiamo imparato a lottare sempre di più. Ci fa piacere che le istituzioni ci abbiano riconosciuto questa stagione da ricordare".

Nella foto: il presidente Gozzi con il Governatore Toti e l'assessore regionale allo Sport Ilaria Cavo.