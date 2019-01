Il New York Times: "Pieve e Recco meglio di Portofino e Cinque Terre"

GENOVA - Bogliasco, Pieve Ligure, Sori, Recco e Camogli meglio di Portofino e delle Cinque Terre. E' il giudizio dato dal New York Times. Secondo il prestigioso quotidiano americano il Golfo Paradiso è al 25esimo posto tra le mete turistiche più belle e da visitare nel 2019.

Della Liguria, numero 25 della selezione, viene segnalato il Golfo Paradiso, "gemma rara e incontaminata tra l'affascinante Portofino e il porto industriale di Genova". L'intera zona viene descritta come una tranquilla striscia di costa raramente esplorata dai viaggiatori. Paesi e borghi spesso trascurati, tra cui Camogli che presentano una serie di pittoreschi borghi di pescatori belli come le Cinque Terre, che secondo il NYT sono ormai "travolte dai turisti" tanto da spingere in alcune aree le autorità a discutere misure per arginare il flusso dei gitanti.

Del Golfo Paradiso si decantano i giardini fioriti a Pieve Ligure, le spiagge di Sori e l'abbazia romanica di San Fruttuoso, accessibile solo in barca o dopo una "sudata" camminata ma anche la cucina tra acciughe appena pescate, trofie arrotolate a mano e l'inconfondibile focaccia di Recco.