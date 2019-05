Cadavere in mare a Voltri, è suicidio: ma è giallo sull'identità

GENOVA - Un colpo di pistola in bocca con il proiettile che trapassa il capo. Così si è tolto la vita l'uomo dell'apparente età di 60 anni il cui corpo è stato rivenuto ieri all'alba in mare nello specchio acqueo davanti alla spiaggia di Genova Voltri.

L'autopsia effettuata ieri pomeriggio sembra aver tolto ogni dubbio sulle cause del decesso riscontrando le lesioni tipiche di un gesto estremo. E nella volontà di togliersi la vita sembra esserci stata anche quella di non essere, almeno subito, identificabile.

L'uomo di corporatura robusta, alto circa un metro e ottanta, capello scuro diradato e barba bianca di qualche giorno, non aveva addosso alcun documento di riconoscimento né altro elemento che possa ricondurre alla sua identità. Nemmeno l'orologio Rolex che indossava sembra poter dare indicazioni utili attraverso il suo numero di serie. Restano come elementi contraddistintivi i suoi abiti firmati: un giubbotto della Canadadian, polo Napapijri, pantaloni Hilfigher, scarpe New Balance.

Da caserme e posti di polizia della Liguria non risultano denunce di scomparse compatibili con il ritrovamento. Si attendono ulteriori riscontri da altre regioni. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Genova.

Resta da comprendere anche il luogo del folle gesto: si ipotizza il tratto di costa compreso tra Voltri e Pegli.