Al via ad Alassio il Mondiale Under 18 e 23 di bocce

ALASSIO - Alassio è sempre più capitale dello sport bocce con il Mondiale Giovanile della specialità volo, categorie Under 18 e Under 23, in scena questi giorni nella città del muretto. Un primo, storico, appuntamento iridato in Liguria per questa disciplina. Palalassio Ravizza sarà per cinque giornate teatro di grandi sfide tra oltre 120 atleti di 21 Paesi, chiamati a contendersi gli otto titoli in palio (quattro per categoria: tiro progressivo, tiro di precisione, staffetta e coppie). Tre i forfait dell’ultimo momento: Sudan, Algeria e Marocco sono stati costretti a rinunciare a causa del mancato ottenimento del visto, lasciando solo a Libia e Tunisia il compito di rappresentare il continente africano.

Gli altri Paesi presenti sono Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Croazia, Estonia, Francia, Giappone, Italia, Monaco, Montenegro, Perù, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera e Turchia. A conclusione della fase di qualificazione della prima giornata, iniziata oggi, andrà in scena la cerimonia di apertura, alla quale sono annunciati, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione cittadina, anche i vertici della Regione Liguria, ente promotore della manifestazione insieme a Comune di Alassio e Federazione Italiana Bocce.

Il programma della competizione prevede una non-stop sino alle finali di sabato 28 settembre, a partire dalle ore 12.15, sino alle 18.30, quando si svolgerà la cerimonia di premiazione. Il tutto con ingresso libero alle tribune e diretta streaming in tutto il mondo.

La 'truppa' azzurra comprende i seguenti atleti. Under 18: Mattia Aliprandi (2002), Mattia Falconieri (2003), Simone Mana (2003) e Stefano Sciutto (2002). Under 23: Gabriele Graziano (2000), Matteo Mana (1998), Ivan Soligon (2000), Alex Zoia (1999). Lo staff dirigenziale è composto da: Enrico Birolo (c.t.), Piero Amerio (vice c.t.), Dario Campana (prep. atletico) e Marco Bricco (capo delegazione). Queste le medaglie vinte dall’Italia nella scorsa edizione (3 prove per categoria), disputata in Cina lo scorso anno: oro con Ormellese (tiro di precisione U23) e Graziano-Soggetti (coppia U18), argento con Graziano (individuale U18), M. Mana (progressivo U23) e M. Mana - S. Mana (staffetta U23), infine bronzo con Zanier (combinato U18).