A Rapallo spuntano i robot-camerieri, il gestore del bar: "Nessun licenziamento"

RAPALLO - Robot umanoidi al posto dei camerieri? In un bar di Rapallo, dove spesso si fermava Hemingway, il cappuccino viene portato al tavolo da Xiao Ai, robot bianco e rosso o bianco e blu che somma la banalità iconografica del cameriere con grembiule, pettorina e bandana al collo alla sofisticata tecnologia made in China.

Gabriele Hu, titolare del l'esercizio commerciale, sottolinea che i due automi "sono una forma di intrattenimento. Probabilmente, siamo i primi in Italia, senz'altro i primi in Liguria a utilizzare i robot". Ma "dev'essere ben chiaro che non licenzieremo nessuno. Nessuno sarà sostituito dai robot".

In effetti l'ordinazione dei clienti viene fatta a camerieri umani che trasmettono la comanda in cucina. La consumazione viene posta sui vassoi dei robot che si recano al tavolo grazie ai 'binari' per servire i clienti. I robot possono rispondere a eventuali interlocutori, così come fanno gli assistenti digitali su alcuni tipi di cellulare.