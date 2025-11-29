Genoa, assalto al Verona e al Ferraris: le probabili formazioni. Live dalle 15

Trampolino per due. Questo Genoa-Verona si presenta carico di significati e di pressioni per tutti. Il Grifone in casa in campionato non vince da aprile (Genoa-Udinese 1-0, rete di Zanoli). Gli scaligeri, addirittura, nelle prime 12 giornate non hanno ancora rotto il ghiaccio in una classifica che li vede ultimi, clamorosamente appaiati alla Fiorentina.

Attenzione a Orban e a Giovane, gioielli d’attacco già nel mirino dei top club. Le ultime ore serviranno a De Rossi per sciogliere le residue riserve sulla formazione: soltanto l’attacco è sicuro della conferma, con Colombo e Vitinha dal 1’. Soprattutto Sabelli scalpita, per un posto nella difesa a tre o come laterale di centrocampo al posto dello squalificato Norton-Cuffy. Forti le candidature di Ellertsson e Gronbaek, probabili novità dall’inizio.

Esordio di DDR in panchina al Ferraris da allenatore di un Genoa che fiuta il quarto risultato utile consecutivo dopo il colpaccio di Reggio Emilia e i pareggi con Fiorentina e Cagliari. Ma servirà molta lucidità, perché fallire un nuovo scontro diretto davanti al suo pubblico, dopo i pareggini contro Lecce e Parma e la dolorosa sconfitta con la Cremonese, potrebbe essere molto pericoloso in prospettiva salvezza.

Probabili formazioni

Genoa (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Gronbaek, Martin; Colombo, Vitinha. All. De Rossi

Verona (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa-Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti

Arbitro Fabbri, al Var Mazzoleni