C’è il Parma al Ferraris: il Genoa a caccia di gol per risalire. Le probabili formazioni

I rossoblù inseguono il primo gol e la prima vittoria al Ferraris (foto Genoa Cfc)

Il pareggio del Pisa contro il Verona confina il Genoa all’ultimo posto in solitudine: uno stimolo in più riaprendo le porte di un Ferraris che in campionato aspetta non solo la prima vittoria, ma addirittura il primo gol dei rossoblù.

Si ferma Marcandalli: è emergenza in difesa

Nella lista dei convocati ci sono anche Cornet e Ostigard, ma all’ultimo momento esce Marcandalli per un affaticamento muscolare. Così, per l’occasione il reparto centrali, in assoluto non abbondante, sarà ridotto all’osso. Con un Vasquez titolare e comunque affaticato dal lungo viaggio di ritorno dagli impegni con la Nazionale messicana e con un Ostigard (diffidato) non al top dopo l’infortunio alle costole rimediato a Bologna. Completa il quadro il solo Otoa. Fine degli specialisti del ruolo.

Ma, considerato il quadro generale che si sta delineando, il Grifone non può certo andare per il sottile. Così, dalla partita col Parma è naturale un istintivo spirito di ribellione di fronte a un avvio di campionato tendente all’inquietante.

Grifone, adesso serve soprattutto concretezza

D’accordo, sul piano del gioco la squadra nel complesso non ha demeritato. Adesso però servono una concretezza e una praticità fin qui insufficienti. L’alibi del calendario complicato fin qui ha retto. D’ora in poi però lascerà spazio a un pacchetto di sfide che, nei piani rossoblù, dovranno rappresentare trampolini verso orizzonti decisamente più stimolanti.

Tra dubbi e ballottaggi della vigilia

A Marassi (inizio ore 15, arbitra Sozza con Marini al Var) arriva un Parma fin qui niente male, anche se ancora all’inseguimento della prima vittoria e della prima rete lontano dal Tardini. Ducali in difficoltà negli ultimi 20 metri, proprio come il Grifone. A destra si va verso la conferma di Sabelli e Norton-Cuffy, davvero difficile rinunciare a questo Malinovskyi goleador. A sinistra, Ellertsson e Vitinha in vantaggio sulla concorrenza, mentre davanti è ballottaggio Ekuban/Ekhator.

Le probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Ellertsson; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovski, Vitinha; Ekuban. All. Vieira

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Valenti, Circati, Ndiaye; Keita, Sorensen; Almqvist, Bernabè, Cutrone; Pellegrino. All. Cuesta

Arbitro Sozza.

Indisponibili Genoa: Stanciu, Messias, Marcandalli

Indisponibili Parma: Ondrejka, Frigan, Oristanio, Valeri

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook