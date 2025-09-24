LIVE Parma - Spezia 2-2: Lapadula trova il gol del pari

Cronaca

83' - Nuovo pari dello Spezia, ha segnato Gianluca Lapadula: il mancino dell'attaccante peruviano viene sporcato dal tocco di un difensore e si insacca in rete alle spalle di Suzuki. È 2-2 al Tardini.

77' - Rosso diretto per Plicco: il centrocampista ducale entra malissimo su Candela. Intervento sulla caviglia che gli vale la massima sanzione.

75' - Chance per Vlahovic: l'attaccante servito da Kouda schiaccia troppo la conclusione con il mancino da ottima posizione. Sfera che finisce docile tra le braccia del portiere ducale.

62' - Lapadula al volo di sinistro prova a girare verso la posta un pallone spiovente servito di testa da Kouda, ma la sfera finisce tra le braccia di Suzuki.

Primo tempo

46' - Nuovo vantaggio del Parma, Pellegrino riporta avanti i ducali: batti e ribatti in area sugli sviluppi di calcio d'angolo. Prima una grande parata di Sarr, poi di nuovo la sfera messa in mezzo sulla testa del numero 9 gialloblu che, tutto solo, gira in porta il 2-1.

44' - Pareggio dello Spezia, ha segnato Aurelio: nel posto giusto, al momento giusto, l'esterno dello Spezia non sbaglia da pochi passi e con il sinistro trova il tap-in vincente da pochi passi.

42' - Estevez calcia secco dai 30 metri ma trova le mani di Sarr, chiamato a respingere in corner.

31' - Pellegrino va vicino al raddoppio con una grande stoccata di testa. Serve un grande intervento di Sarr per respingere la sfera destinata a terminare il suo percorso proprio sotto la traversa.

26' - Vantaggio del Parma, ha segnato Britschgi: tiro rasoterra da fuori area che colpisce il palo interno alla sinistra di Sarr e si insacca in rete dopo aver attraversato tutta la linea di porta.

Tabellino

Parma - Spezia: 2-2;

Reti: 26' Britschgi (P), 44' Aurelio (S), 46' Pellegrino (P), 82' Lapadula (S);

Ammoniti: 36' Fellipe Jack (S);

Espulsi: 77' Plicco (P);

Parma (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Troilo, Del Prato (46' Circato); Lovik, Estevez (70' Keita), Ordonez, Sorensen (46' Plicco), Britschgi; Pellegrino (80' Bernabe), Benedzycak (73' Cutrone).

Spezia (3-5-2): Sarr; Onofri (80' Soleri), Cistana, Jack; Vignali (70' Candela), Cassata (57' Kouda), Nagy, Comotto, Aurelio (70' Beruatto); Artistico (57' Lapadula), Vlahovic.

Note sui tifosi: 3428 presenti di cui 301 ospiti.

Pre partita

PARMA - Sul terreno del "Tardini" lo Spezia affronta il Parma. Missione ripartenza per gli uomini di D'Angelo. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Juve Stabia, i bianchi cercano rilancio e nuova linfa. L'avversario è sicuramente di livello. Ma il trofeo tricolore da l'occasione di esplorare più in profondità la rosa. Ampio turn over, infatti, nei bianchi.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Troilo, Del Prato; Lovik, Estevez, Ordonez, Sorensen, Britshgi; Pellegrino, Benedzycak. All. Cuesta

Spezia (3-5-2): Sarr; Onofri, Cistana, Jack; Vignali, Cassata, Nagy, Comotto, Aurelio; Artistico, Vlahovic. All. D'Angelo.