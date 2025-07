Centinaia da tutta Italia, trenta in finale: sabato il migliore firmerà con il Genoa

Il progetto Like a Pro si prepara a vivere il suo momento più emozionante. Sabato 12 luglio, nella cornice del Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, andrà in scena la tanto attesa finale: un appuntamento unico che vedrà protagonisti i migliori giovani calciatori emersi durante il tour nazionale che ha visto la partecipazione di centinaia di ragazzi.

I trenta ragazzi selezionati avranno la possibilità di mettersi in mostra davanti agli occhi degli scout del Genoa, trasformando la loro passione per il calcio in una concreta opportunità professionale. Il vincitore firmerà un contratto con il club rossoblù.

I finalisti:

Due squadre composte da 15 aspiranti calciatori.

Squadra nera: Cristian Squizzato, Stefano Fiore, Mattia Aonzo, Youssef Elissi, Andrea Occhionero, Gabriele Chilelli, Tudor Turcan, Papa Abdoulaye Gueye, Lorenzo Curti, Bakary Demba, Davide Peretti, Matteo Stocco, Soufian Rahim, Andrei Barzaghideanu, Mamadou Sall.

Squadra gialla: Ivan Levko, Carlos Gallina, Giuseppe Palermo, Filippo Biagi, Emanuele Cardenas, Pietro Siculi, Lorenzo Rasicci, Matteo Barezzani, Nicolò Mongiovì, Ahmed Elmetwaly, Riccardo Notaro, Mohamed Diagne, Haytam Azim, Erseld Spaiu, Michele Bruno.