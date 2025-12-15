Liguria Digitale premiata tra le 100 eccellenze d'Italia per la sanità hi-tech

Liguria Digitale è stata insignita a Montecitorio del premio '100 Eccellenze d'Italia' per il lavoro svolto nel campo della digitalizzazione del sistema sanitario risultando l'unica azienda ligure tra i vincitori e distinguendosi in una delle categorie più strategiche per il futuro del Paese: la sanità digitale.

Un riconoscimento, conferito nell'ambito di una manifestazione che vanta l'alto patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri, di tredici ministeri, tra cui Interno, Difesa, Impresa e Made in Italy, Infrastrutture e Trasporti, Università e Ricerca, oltre che di importanti enti nazionali quali l'Inps e l'Istituto Superiore di Sanità. Il presidente del comitato d'onore, giuria del premio, e segretario generale della presidenza del Consiglio dei ministri Carlo Deodatoe, ha consegnato personalmente i premi alla presenza del vicepresidente della Camera Giorgio Mulé. La giuria era composta da 22 rappresentanti delle istituzioni, tra capi di gabinetto, direttori generali, segretari generali di ministeri, vertici di enti e agenzie nazionali.

A ricevere il premio a Montecitorio è stato il direttore generale di Liguria Digitale Enrico Castanini. "Il premio, in un contesto così autorevole, è un riconoscimento che appartiene a tutta Liguria Digitale e alla nostra Regione - commenta Castanini -. La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa, che richiede visione, competenza e responsabilità: essere una delle sole tre aziende pubblica scelte in tutta la nazione insieme a ben 55 aziende private e l'unica realtà a rappresentare la Liguria tra le eccellenze d'Italia dimostra ancora una volta il valore del lavoro quotidiano dei nostri specialisti altamente qualificati. Questo risultato ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione nel costruire servizi innovativi, inclusivi e realmente utili alle persone".