Casa della Comunità di Struppa, ecco come funziona

A Genova è attiva da febbraio 2025 la nuova Casa della Comunità di via Struppa, oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione. Aperta dall'inizio dell'anno, la struttura è diventata un punto di riferimento per i cittadini, con una vasta offerta di servizi finalizzata a una salute sempre più vicina al paziente.
La Casa della Comunità di Struppa offre i seguenti servizi:
- Sportello Unico Distrettuale (futuro PUA)
- Servizi di specialistica ambulatoriale per patologie ad alta prevalenza
- Ambulatorio vaccinale
- Punto prelievi
- Anagrafe sanitaria
- Sistema di prenotazione CUP aziendale
- Medici di medicina generale
- Prevenzione
- Continuità Assistenziale
- Servizi infermieristici
- Attività consultoriale
