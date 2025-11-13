Sanità

Casa della Comunità di Struppa, ecco come funziona

La struttura è diventata un punto di riferimento per le esigenze sanitarie dei cittadini
Redazione

A Genova è attiva da febbraio 2025 la nuova Casa della Comunità di via Struppa, oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione. Aperta dall'inizio dell'anno, la struttura è diventata un punto di riferimento per i cittadini, con una vasta offerta di servizi finalizzata a una salute sempre più vicina al paziente.

La Casa della Comunità di Struppa offre i seguenti servizi:

  • Sportello Unico Distrettuale (futuro PUA)
  • Servizi di specialistica ambulatoriale per patologie ad alta prevalenza
  •  Ambulatorio vaccinale
  •  Punto prelievi
  •  Anagrafe sanitaria
  •  Sistema di prenotazione CUP aziendale
  •  Medici di medicina generale
  •  Prevenzione
  •  Continuità Assistenziale
  •  Servizi infermieristici
  •  Attività consultoriale

