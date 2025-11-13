Casa della Comunità di Struppa, ecco come funziona

A Genova è attiva da febbraio 2025 la nuova Casa della Comunità di via Struppa, oggetto di importanti interventi di ristrutturazione e rifunzionalizzazione. Aperta dall'inizio dell'anno, la struttura è diventata un punto di riferimento per i cittadini, con una vasta offerta di servizi finalizzata a una salute sempre più vicina al paziente.

La Casa della Comunità di Struppa offre i seguenti servizi: