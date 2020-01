WRC Junior, Andolfi e Savoia i savonesi di ACI Team Italia nel mondiale rally

SAVONA - Da cinque anni è il rallista emblema dell'Italia nelle gare del mondiale. Fabio Andolfi è il ventiseienne savonese con tanta voglia di emergere nei rally. Quanto vale lo ha più volte dimostrato e la Federazione punta su di lui per tornare nell'olimpo del rallismo iridato.

Il 2019 è stata stagione in chiaro scuro, dopo la fantastica vittoria al Rally Tour de Corse, con la Skoda Fabia R5 è stato infatti in lizza per vincere il campionato del mondo WRC2. E' mancato pochissimo, purtroppo non l'ha centrato il titolo che l'avrebbe aiutato ancor di più di quanto sta facendo ACI Team Italia e la sua famiglia. Ci riprova quest'anno, con un programma che lo vede in corsa per il WRC Junior.

Dalle parole di Fabio si percepisce tanta voglia di far bene assieme al navigatore savonese Stefano Savoia. Si ricompone così l'equipaggio ligure che ha vinto gare sin dagli esordi e che li vedrà impegnati in una stagione che scatterà tra poche settimane al Rally di Svezia, poi al Rally Italia Sardegna, al Finlandia ed infine al Rally di Germania, puntando al titolo iridato 2020 e la partecipazione al WRC 2021 con una Ford Fiesta R5 ufficiale M- Sport gommata Pirelli.