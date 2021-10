Weekend di sole e vento in Liguria, ecco le previsioni meteo

GENOVA - Torna di nuovo a splendere il sole sulla Liguria in questo fine settimana di ottobre. Dopo un po' di instabilità e qualche pioggia che aveva portato a cercare subito nell'armadio piumini e cappotti pesanti, le belle giornate di sabato e domenica potranno essere soltanto disturbate dai forti venti.

LE PREVISIONI METEO

OGGI SABATO 23 OTTOBRE - L'alta pressione rimonta da Ovest favorendo il ritorno del sole che splenderà pressoché indisturbato sulle coste dove avremo modesti addensamenti tra genovesato e savonese; qualche nube più consistente è attesa sui rilievi del centro-Levante. Temperature: in diminuzione. Venti: da Nord, localmente di direzione variabile fino a forti e rafficati la sera. Mare: poco mosso in aumento fino a mosso a Ponente già in mattinata. Umidità: su valori medi.

DOMANI DOMENICA 24 OTTOBRE - Continua il predominio dell'anticiclone che mantiene condizioni di tempo stabile e soleggiato con cielo in prevalenza sereno. Locali addensamenti saranno possibili sui versanti padani nelle ore mattutine e la sera. Temperature: stazionarie o in calo. Venti: da Nord fino a forti e rafficati. Mare: mosso. Umidità: su valori medio-bassi.

(Foto da Instagram @altaviadeimontiliguri)