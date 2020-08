Weekend di Ferragosto, domenica attesi 16mila transiti al porto di Genova

GENOVA - In A10 coda tra Genova Aeroporto e bivio per la A7 per traffico. In A12 direzione Genova coda tra Genova Est e bivio A7 per lavori. Queste le segnalazioni di disagi lungo le autostrade della Liguria in questo giovedì 13 agosto. Resta chiusa fino al 25 agosto la galleria monte Galletto sulla A7 in direzione Nord. Questa è la criticità più evidente per quanto riguarda la viabilità soprattutto in considerazione della giornata di domenica 16 agosto quando ci sarà il rientro dalle ferie e molti di coloro che arrivano si dirigeranno verso Nord. Qui i maggiori problemi con chi deve andare verso Milano impossibilitato viaggiare da Genova Ovest verso Milano in A7.

Attesi circa 16mila transiti, oltre 50mila in tutto il weekend, lo scorso anno erano stati 75mila nella settimana più 'calda' e 40mila in un giorno solo. Da tenere sotto osservazione anche il fatto che il 16 ripartono le crociere in Italia con la prima nave che salperà proprio dal porto di Genova. Tempi più lunghi agli imbarchi di traghetti e crociere a causa dei controlli anti contagio Covid. Da tenere in considerazione anche la minore disponibilità di posti all'interno degli stessi traghetti, mentre nelle corciere si parla di un 30% in meno.

"Il settore dei traghetti si sta lentamente riprendendo, non siamo ai numeri degli scorsi anni ma siamo comunque sopra le nostre previsioni" così l'amministratore delegato di Stazioni Marittime Edoardo Monzani. Prima il lockdown causato da Covid, poi quelle delle autostrade ha fatto perdere migliaia di passeggeri e con loro gli introiti derivanti. Ora ad agosto la situazione sembra migliorare, i traghetti viaggiano, le crociere riprendono a breve.