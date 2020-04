Virus, pagamento bollo auto posticipato al 31 luglio: arriva l'ok della commissione

GENOVA - Lo slittamento al 31 luglio 2020 del pagamento della tassa automobilistica in Liguria è stato approvato dalla Commissione regionale Bilancio per venire incontro alle esigenze delle famiglie durante l'emergenza coronavirus. "Il provvedimento posticipa le scadenze dei versamenti relativi alla tassa automobilistica regionale previste nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020: i versamenti potranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2020 e la giunta potrà disporre un ulteriore differimento dei termini in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica", spiega il presidente di commissione Angelo Vaccarezza (Cambiamo!).

Il disegno di legge prevede, inoltre, contributi per le imprese agricole e ittiche, che hanno cessato, ridotto o sospeso le loro attività in conseguenza dell'epidemia, mirati al superamento del periodo di crisi, al riavvio e al rilancio delle attività per uno stanziamento complessivo di un milione di euro.