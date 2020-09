Virtus Entella: subito a Cosenza, poi Reggiana e Reggina in casa

CHIAVARI - È stato pubblicato a Pisa il calendario della Serie B 2020/2021, con la Virtus Entella di Chiavari unica rappresentante della Liguria. I biancocelesti partiranno a Cosenza, il 26 settembre, per poi affrontare in casa in sequenza Reggiana e Reggina. Qui di seguito il calendario completo degli impegni dei ragazzi del presidente Gozzi e del mister Tedino.

1a giornata (26 set - 30 gen 2021)

Cosenza - Virtus Entella

2a giornata (3 ott - 6 feb 2021)

Virtus Entella - Reggiana

3a giornata (17 ott - 9 feb 2021)

Virtus Entella - Reggina

4a giornata (20 ott - 13 feb 2021)

Frosinone - Virtus Entella

5a giornata (24 ott - 20 feb 2021)

Virtus Entella - Venezia

6a giornata (31 ott - 27 feb 2021)

Brescia - Virtus Entella

7a giornata (7 nov - 2 mar 2021)

Virtus Entella - Lecce

8a giornata (21 nov - 6 mar 2021)

Ascoli - Virtus Entella

9a giornata (28 nov - 13 mar 2021)

Virtus Entella - Spal

10a giornata (5 dic - 16 mar 2021)

Cremonese - Virtus Entella

11a giornata (12 dic - 20 mar 2021)

Virtus Entella - Empoli

12a giornata (15 dic - 1 apr 2021)

Monza - Virtus Entella

13a giornata (19 dic - 5 apr 2021)

Virtus Entella - Pordenone

14a giornata (22 dic - 10 apr 2021)

Salernitana - Virtus Entella

15a giornata (27 dic - 17 apr 2021)

Virtus Entella - Pescara

16a giornata (30 dic - 20 apr 2021)

LR Vicenza - Virtus Entella

17a giornata (3 gen - 24 apr 2021)

Virtus Entella - Cittadella

18a giornata (16 gen - 1 mag 2021)

Chievo Verona - Virtus Entella

19a giornata (23 gen - 7 mag 2021)

Virtus Entella - Pisa