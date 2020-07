Viaggio tra cultura e gusto: Liguria quinta regione in Italia per turismo dei locali storici

GENOVA - Un viaggio sull'onda della mixology dietro i banconi più iconici del Belpaese, alla scoperta dei luoghi chiave della storia, della cultura e dell'ospitalità italiana.

È la 44° guida ai locali storici d'Italia, disponibile da oggi con un'edizione 2020 tutta dedicata all'arte dell'accoglienza e del gusto, che trova quest'anno il proprio fil-rouge nella creatività della miscelazione, con un itinerario da Nord a Sud tra santuari del cocktail e pietre miliari dell'alchimia in bicchiere. L'iniziativa, senza scopo di lucro, è patrocinata dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Con 37 Locali recensiti, il Veneto è la regione più rappresentata, seguita da Lombardia (34), Toscana (26), Piemonte (22), Liguria (21) e Campania (18). In 'back bar' nel volume, gratuito e disponibile anche in formato app con geolocalizzazione, 213 locali-simbolo del nostro Paese che mixano aneddoti, ricette segrete, tradizioni di famiglia e personaggi storici e famosi nazionali e internazionali. Gli alberghi, ristoranti, pasticcerie, confetterie, caffè letterari e fiaschetterie segnalati dalla guida sono tutelati e valorizzati da 44 anni dall'Associazione locali storici d'Italia, devono avere almeno 70 anni di storia e devono conservare ambienti e arredi originali (o comunque che testimonino le origini del locale). Le strutture dovranno anche presentare cimeli, ricordi e documentazione storica sugli avvenimenti e sulle frequentazioni illustri.