Viaggio in Liguria: mercoledì sera le risposte del vice presidente della Regione

GENOVA - Appuntamento mercoledì sera alle 21 su Primocanale e primocanale.it per una trasmissione di Viaggio in Liguria che fornirà risposte sui temi più pressanti emersi nei primi due mesi di trasmissioni sul territorio. Protagonista, il vice presidente di Regione e assessore all'agricoltura nonchè all'entroterra, Alessandro Piana.

Il format, con la presenza fissa del Cucinosofo, Sergio Rossi, scatterà dalla questione che ha tenuto banco nelle prime settimane della stagione televisiva in riferimento alla denuncia, pacata ma determinata, proveniente da due giovani agricoltrici di Isola del Cantone: nessun aiuto per chi inizia da zero a lavorare la terra senza risorse e con poco spazio a disposizione. (vedi link sotto).

Poi la questione proveniente da Pontinvrea affrontata, anche, da primocanale.it: fratello e sorella over 70 pagano 2500 euro al giorno per 12 giorni di tasca loro (30 mila euro circa) al fine di mettere in sicurezza l'argine del torrente Erro sgretolato dalla furia delle acque. E' giusto? (vedi link sotto).

Infine, il tema della convivenza tra agricoltura e ungulati: quali rimedi? "Ovviamente, questa rappresenta soltanto una parte delle questioni più urgenti. L'occasione sarà utile anche per un confronto tv con Viaggio in Liguria, ancora una volta, mediatrice delle istanze di chi fa reale economia agricola" dichiara Sergio Rossi.

Nel corso della serata, poi, spazio ad argomenti più culinari nonchè sportivi e culturali. All'interno, uno speciale ricordo del professor Giovanni Rebora e un'intervista originale allo sceneggiatore Pino Petruzzelli.