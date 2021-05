Viaggio in Liguria: dalla frana del Gnochetto nascerà una maxi opera d'arte in legno

CAMPO LIGURE - E' una storia davvero affascinante, quella che racconterà Viaggio in Liguria nella prossima puntata di mercoledì tra Tiglieto e Campo Ligure. Tra i protagonisti, l'artista Gianfranco Timossi: un geniale estro nella lavorazione del legno l'ha portato ad arricchire uno spazio verde, il Giardino di Tugnin, sotto il castello del paese, per mezzo di maestose statue sulla mitologia grega e non solo.

Adesso, una nuova sfida nata con la grave frana del Gnocchetto: la zona della Vallestura, al confine tra Liguria e Piemonte, che sta costringendo i pendolari d'entroterra a pesanti disagi in tema di viabilità ormai da lunghi mesi.

Scovando lì un enorme tronco, artefice del pesante smottamento, Gianfranco Timossi ha avuto una visione: ricavare da quel maestoso legno, ridotto rispetto alla versione originale, una versione artistica di Campo Ligure e dell'intera Vallestura. Come? Verrà spiegato mercoledì dalle 21 su Primocanale e primocanale.it.